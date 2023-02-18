الطوارئ الأذربيجانية تنشئ مدن خيام في 3 أماكن أخرى في قرهمان مرعش بتركيا

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

تستمر اعمال تركيب الخيام، التي أرسلتها وزارة الطوارئ الأذربيجانية بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، في المناطق المنكوبة جراء زلزال تركيا.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان طواقم فرق وزارة الطوارئ أنشأت مدن خيام في 3 أماكن متفرقة أخرى في قهرمان مرعش بتركيا. تم تزويد الخيام بكل الظروف الضرورية الى جانب انشاء مطبخ ميداني.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.