ممر زنكزور: استمرار انشاء الطريق البري بين هوراديز وجبرائل وزنكيلان واغبند
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:١٥]
باكو، 18 فبراير (أذرتاج)
تستمر اعمال انشاء الطريق البري بين هوراديز وجبرائل وزنكيلان واغبند (ممر زنكزور).
أفادت أذرتاج ان هذا قاله رئيس الوكالة الأذربيجانية لانشاء الطرق البرية صالح محمدوف في موجز صحفي عقده في زنكيلان حول نتائج الاعمال المقامة عام 2022.
قال ان كلفة المشروع ستعلن بعد إتمام إنشاء الطريق.
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