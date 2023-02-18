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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس بنك الاستثمار الاوروبي

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:١٠]

    ميونيخ، 18 فبراير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس بنك الاستثمار الاوروبي فيرنر هوير في ميونيخ.

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