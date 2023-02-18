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    أقاليم


    اعمال تسوية التراب في طريق قوبادلي وايوازلي على وشك الاستكمال في الأراضي المحررة من الاحتلال

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٢٦]
    اعمال تسوية التراب في طريق قوبادلي وايوازلي على وشك الاستكمال في الأراضي المحررة من الاحتلال

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    أعمال تسوية التراب في الطريق البري الرابط بين قوبادلي وايوازلي في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني على وشك الانشاء.

    أفادت أذرتاج ان هذا قاله رئيس الوكالة الأذربيجانية لانشاء الطرق البرية صالح محمدوف في موجز صحفي عقده في زنكيلان حول نتائج الاعمال المقامة عام 2022.

    وأضاف : "إن 90 في المائة من اعمال تسوية التراب في الطريق. يطل هذا الطريق على الطريق البري الرابط بين جوروس وسيسيان. وهذا سيكون ثاني منفذ إلى زنكزور الشرقية. سيستكمل الطريق البري خلال شهري مايو ويونيو لهذا العام.

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