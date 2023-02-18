تركيا: إنقاذ 3 أشخاص بعد 296 ساعة من الزلزال

باكو، 18 فبراير، (اذرتاج)

تم إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل من حطام مبنى مدمر بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال في ولاية هطاي جنوب تركيا.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول أن فرق البحث والإنقاذ تسابق الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 10 ولايات وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

تم إنقاذ رجل وسيدة وطفل من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى .

يذكر ان زلزال ضرب في 6 فبراير جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.