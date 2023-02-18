الوضع في الأراضي المحررة من الاحتلال: أغالي تستقبل دفعة جديدة من سكانها في نهاية هذا الشهر

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

ستنظم إعادة توطين السكان في قرية اغالي الذكية في المرحلتين في نهاية شهر فبراير والأسابيع الأولى لمارس.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله واحد حاجييف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظات جبرائل وقوبادلي وزنكيلان (منطقة زنكزور الشرقية) في حديثه مع الصحفيين.

قال حاجييف ان 20 عائلة سيتم إعادتهم الى القرية وتوطينهم فيها. تستمر الاعمال التحضيرية لعودة دفعة جديدة من السكان.

وزاد ان 66 عائلة مؤلفة من 326 شخص قد أعيدت الى القرية في العام الماضي. يسكن افراد تلك الاسر هذه القرية ويعملون فيها. تستمر هذه العملية في الوقت الحالي أيضا.