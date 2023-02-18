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    الاعمال على فتح ممر زنكزور مستمرة على قدم وساق

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:١٠]
    الاعمال على فتح ممر زنكزور مستمرة على قدم وساق

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    يواصل فريق العمل الثلاثي الروسي الاذربيجاني الأرميني الاعمال على فتح ممر زنكزور عبر أراضي أرمينيا.

    أفادت أذرتاج ان هذا قاله رئيس الوكالة الأذربيجانية لإنشاء الطرق البرية صالح محمدوف في موجز صحفي عقده في زنكيلان حول نتائج الاعمال المقامة عام 2022.

    وأضاف ان طريقا بريا جديدا بديلا دون دخول مدينة لاتشين قد أنشئ ودشن في أغسطس عام 2022. طول الطريق الجديد 32 كم ومؤلف من 2-3 حارات، يخطط انشاء 10 كيلومترات من جزء الطريق من قبل أرمينيا في أراضيها. كما أنشأ الجانب الاذربيجاني طريقا بريا في ارض أرمينيا بطول 5.4 كلم لربطه مع الطريق الجديد البديل في أراضي أذربيجان.

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