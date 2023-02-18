ملحقون عسكريون يتفقدون جامعة آدا في باكو
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠٥]
باكو، 17 فبراير (أذرتاج)
قام الملحقون العسكريون للدول الأجنبية المعتمدون في أذربيجان بزيارة تفقدية في جامعة ادا، بناء على خطة العمل لوزارة الدفاع لعال 2023.
أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الضيوف تعرفوا عن كثب على الظروف المهيأة في الجامعة وتاريخها ومهامها وعملية التدريس اليومي وعلاقاتها الخارجية.
ورد ممثلو الجامعة على أسئلة الملحقين العسكريين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٢٧]
١٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٠٩]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٠١]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤٠]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٣٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٠]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٥]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٣]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٣]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٢٥]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٤٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:١٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك