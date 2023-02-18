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    سياسة


    ملحقون عسكريون يتفقدون جامعة آدا في باكو

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    قام الملحقون العسكريون للدول الأجنبية المعتمدون في أذربيجان بزيارة تفقدية في جامعة ادا، بناء على خطة العمل لوزارة الدفاع لعال 2023.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الضيوف تعرفوا عن كثب على الظروف المهيأة في الجامعة وتاريخها ومهامها وعملية التدريس اليومي وعلاقاتها الخارجية.

    ورد ممثلو الجامعة على أسئلة الملحقين العسكريين.

     

     

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    ملحقون عسكريون يتفقدون جامعة آدا في باكو ملحقون عسكريون يتفقدون جامعة آدا في باكو ملحقون عسكريون يتفقدون جامعة آدا في باكو