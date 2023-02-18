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    اقتصاد


    استمرار عمليات تعبئة الناقلات من محطة "جيهان"

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٥‎]
    استمرار عمليات تعبئة الناقلات من محطة

    باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

    أجرت شركة "بريتيش بتروليوم" مع شركتي "سوكار" و"بوتاش" فحصا في خط أنابيب "باكو - تبليسي – جيهان" ومنشآته بعد الزلزال المدمر في تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونز في عرض موجز حول "نتائج عام 2022" أمس.

    وأشار إلى أنه نتيجة التفتيش تبين عدم وجود أضرار جسيمة في خطوط الأنابيب ومحطات الضخ. فلم يتم وقف تصدير النفط. سيستمر تشغيل المحطة كما كان قبل الحادث.

    وأضاف غاري جونز أنه تم تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي لإزالة اضرار زلزال تركيا. بالإضافة إلى ذلك، ارسلت شركة "بريتيش بتروليوم" الوقود الى تركيا.

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