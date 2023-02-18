الرئيس: إيطاليا هي الشريك الأقرب لأذربيجان في الاتحاد الأوروبي

باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع المدير التنفيذي العام لشركة "ليوناردو" الإيطالية آليساندرو بروفومو في ميونيخ ان إيطاليا هي الشريك الأقرب لأذربيجان في الاتحاد الأوروبي. زيارة ثلاثة وزراء ايطاليين الى اذربيجان في الاشهر الاخيرة هي مؤشر حقيقي على تطور العلاقات بيننا.

أشار رئيس الدولة إلى أن أذربيجان تولي أهمية خاصة للتعاون مع شركة "ليوناردو" - إحدى الشركات الرائدة في إيطاليا، مؤكدا على أهمية زيادة توسيع التعاون الحالي في مجال الصناعات الدفاعية.

ولفت الرئيس إلهام علييف الانتباه إلى التطور الناجح للتعاون بين إيطاليا وأذربيجان في مجال الطاقة أيضا وأكد أن الشركات الإيطالية تساهم في أعمال إعادة البناء والترميم في الأراضي المحررة الأذربيجانية من الاحتلال الأرمني.