الرئيس: زادت أذربيجان من صادرات الغاز إلى سوق الطاقة الأوروبية
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥١]
باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)
زادت أذربيجان من صادراتها من الغاز إلى سوق الطاقة الأوروبية.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رئيس بنك الاستثمار الاوروبي فيرنر هوير في ميونيخ.
وأكد رئيس الدولة أن أذربيجان تملك إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة في البر وفي البحر.
ولفت الرئيس إلهام علييف الانتباه إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر، مشددا على أنه تم التوقيع على وثائق مختلفة متعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة بقوة 25 جيجاوات مع شركات دولية شريكة ويتم العمل في هذا الاتجاه.
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