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    الرئيس الاذربيجاني يشكر البنك الأوروبي للاستثمار على مشاركته في تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٤]
    الرئيس الاذربيجاني يشكر البنك الأوروبي للاستثمار على مشاركته في تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع فيرنر هوير رئيس البنك الأوروبي للاستثمار في ميونيخ ان بين البنك وأذربيجان تعاون مثمر. ولأذربيجان علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

    تحدث الرئيس الاذربيجاني عن التحول الرقمي الذي يشكل أولويات التنمية في أذربيجان وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتصديرها وفكرة توسيع طرق المواصلات مشيرا الى ان البنك الأوروبي للاستثمار قد يكون شريكا قريبا من أذربيجان في المجالات الثلاثة.

    أعرب الرئيس علييف عن شكره على مشاركة البنك عن كثب كشريك مالي في عملي تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي.

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