لقاء ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء أرمينيا في ميونيخ

باكو، 18 فبراير، أذرتاج جرى في 18 فبراير في ميونيخ الاجتماع الثلاثي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده