لقاء ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء أرمينيا في ميونيخ
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]
باكو، 18 فبراير، أذرتاج
جرى في 18 فبراير في ميونيخ الاجتماع الثلاثي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.
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