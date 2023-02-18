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    أخبار رسمية


    لقاء ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء أرمينيا في ميونيخ

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    جرى في 18 فبراير في ميونيخ الاجتماع الثلاثي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.

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    لقاء ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء أرمينيا في ميونيخ لقاء ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء أرمينيا في ميونيخ