أذربيجان: 18 إصابة بكورونا في 18 فبراير

باكو، 18 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و14 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 18 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و338 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و104 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و103 مريض منهم ويستمر علاج 131 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1272 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و513 ألف و104 فحص طبي.