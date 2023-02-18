أذربيجان: تطعيم 231 جرعة من لقاح كورونا في 18 فبراير

باكو، 18 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 231 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 75 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و52 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 81 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و23 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و946 الف و864 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و580 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و346 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و436 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و502 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.