طريق بري جديد إلى شوشا يكون مأجورا
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
باكو، 18 فبراير، أذرتاج
قال صالح محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة الدولة للطرق البرية في تصريح له لصحفيين على هامش جولة إعلامية لقرية أقالي بمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني إن طريقا بريا جديدا قيد الإنشاء إلى شوشا يكون مأجورا.
وأوضح محمدوف أن الطريق الواصل بين أحمد بكلي وفضولي وشوشا يكون طريقا سريعا وأقصر قدر 20 كم من طريق النصر الواصل إلى شوشا مؤكدا على أن الطريق المذكور سيكون مأجورا ونتوقع كثرة تدفق سياح أجانب في المستقبل إلى شوشا فلذلك نجعل الطريق المشار إليه مأجورا لكي يستفاد من الأموال المدخرة من الطريق في صيانته.
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