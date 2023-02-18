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    الوضع في الأراضي المحررة من الاحتلال: اعمال انشاء مطار لاتشين الدولي مستمرة على قدم وساق

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    الوضع في الأراضي المحررة من الاحتلال: اعمال انشاء مطار لاتشين الدولي مستمرة على قدم وساق

    قال صالح محمدوف رئيس الوكالة الأذربيجانية لإنشاء الطرق البرية ان اعمال تسوية التراب لانشاء مطار لاتشين الجوي الدولي مستمرة على قدم وساق.

    وأضاف ان وكالة الطرق البرية تنشئ أيضا الطريق البري الثاني المؤدي الى مدينة شوشا.

     

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