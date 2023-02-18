قيمة صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال يناير تبلغ 1.3 مليار دولار

باكو، 18 فبراير، (أذرتاج)

تم تصدير مليونين و246.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط الخام التي تم الحصول عليها من الصخور القارية من أذربيجان خلال الشهر الماضي. وبلغت قيمة الصادرات النفطية والمنتجات النفطية مليار و397.7 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية.

يذكر انه تم تصدير 3 ملايين و505.5 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من الدولة خلال عام 2022 وبلغت قيمة الصادرات مليارين و31.4 مليون دولار.