أذربيجان: التسجيل للمشاركة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية مستمر

باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

يستمر التسجيل الالكتروني للمشاركة في النسخة الـ74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 2 الى 6 أكتوبر.

ستعقد في إطار المؤتمر، الذي سينظم بالشراكة بين اذركوسموس والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، مؤتمرات وأكثر من 190 دورة فنية ومعارض.

أفادت أذرتاج ان المؤتمر سيجمع تحت سقفه ممثلو ورؤساء وكالات الفضاء والقطاع العام والمستثمرين وشركات الفضاء الخاصة، وممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.

سينظم المؤتمر الدولي في موضوع "تحديات عالمية وفرص: لنعطي فرصة للفضاء" وسيكون منصة مفتوحة لتبادل الآراء حول الافكار المستجدة التي تشكل مستقبل الصناعة والحلول المتقدمة والشراكة في مجال الابتكارات الفضائية وسبل التعاون.

في ملعب معرض تبلغ مساحته الاجمالية 7800 متر مربع في ارض مركز باكو للمؤتمرات ومركز حيدر علييف، ستعرض اجنحة لشركات وهيئات الفضاء للبلدان المختلفة.

يمكن التسجيل للمشاركة في المؤتمر عبر موقع https://www.iac2023.org/registration/ .

يشار الى ان التسجيل في المؤتمر مدفوع الاجر وتنظم هذه العملية بناء على قواعد الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.