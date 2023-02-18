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    "آفاد" التركية: ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و642

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    أعلن "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 40 ألفا و642 شخصا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

    وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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