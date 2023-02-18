الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقنوات تلفزيونية في ميونيخ

باكو، 18 فبراير، أذرتاج أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 18 فبراير اليوم في ميونيخ بحديث صحفي لقنوات تلفزيونية.

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