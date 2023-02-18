  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقنوات تلفزيونية في ميونيخ

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقنوات تلفزيونية في ميونيخ

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 18 فبراير اليوم في ميونيخ بحديث صحفي لقنوات تلفزيونية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف التقى بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميونخ
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
    عقد اجتماع عام بشأن مسائل الأمن في جنوب القوقاز ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن
    الرئيس إلهام علييف يشارك في الاجتماع
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]
    لقاء ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء أرمينيا في ميونيخ
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٠]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "ليوناردو" في ميونيخ