الرئيس: من المرفوض نهائيا وجود أي بند حول قراباغ في معاهدة سلام

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به لقنوات تلفزيونية في ميونيخ في 18 فبراير اليوم إن اللقاء جرى في جو ودي وأعتبر انه كان بناءً ونوقش عدد كبير من المسائل بما فيه شروط لازمة من اجل توقيع معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الرئيس علييف ردا على سؤال عن لقاء مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنني البتة أبلغت موقفي مرة أخرى والقضية الرئيسية عبارة عن أن معاهدة سلام هذه يجب أن تحرر على أساس المعايير والمبادئ الدولية ومن المرفوض نهائيا وجود أي بند حول قراباغ فيها وأبلِغ موقف أذربيجان من هذا وإننا تلقينا من أرمينيا قبل 3 أيام مقترحات جوابية جديدة عن مقترحاتنا وندرسها الحين.