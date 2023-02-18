الرئيس: ثمة تقدم في موقف أرمينيا لأول وهلة ولكنه ليس كافيا

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به لقنوات تلفزيونية في ميونيخ في 18 فبراير اليوم إن ثمة تقدما في موقف أرمينيا لأول وهلة ولكنه ليس كافيا وأعني أن هذه القضية نوقشت في الغالب.

وأضاف الرئيس علييف أن الوضع على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي طرح على بساط البحث البتة ولقد أبلغت موقف أذربيجان مرة أخرى انه لن يجوز أن يدور الحديث عن حصار بأي شكل من الأشكال وقد مر أكثر من 2500 من شاحنة وسيارات تابعة لمنظمة الصليب الأحمر إلى اليوم منذ 12 ديسمبر ولو كان الحصار موجودا كيف كان لوسائل النقل المذكورة أن تمر؟ وأعني أن هذا إتهام لا صحة له ضد أذربيجان ونرفض هذا ويسعني القول بأن هذا الموقف يُقبل بتفهم في جميع اللقاءات التي عقدتها.