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    أخبار رسمية


    عقد اجتماع عام بشأن مسائل الأمن في جنوب القوقاز ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن
    الرئيس إلهام علييف يشارك في الاجتماع

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    يعقد في 18 فبراير اليوم في ميونيخ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن اجتماع عام في موضوع "هل تجاوز الجبال؟ إقامة الأمن في جنوب القوقاز".

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في الاجتماع.

    ويحضر الاجتماع العام الذي يشرف عليه رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن كريستوف هاؤسجين رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والأمين العام لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا نائب رئيس مجلس مؤتمر ميونيخ للأمن هيلغا ماريا شميد أيضا.

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