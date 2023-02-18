الرئيس: يكون من الأحسن إنشاء أرمينيا وأذربيجان على الأساس الثنائي معابر حدودية عند حدودهما

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحفي له لقنوات تلفزيونية في ميونيخ في 18 فبراير إن الاتحاد الأوروبي هو الآخر يفهم موقفنا ونطالب عن حق وصواب بوقف الاستغلال غير الشرعي لمناجمنا وإنني على يقين من أن نشطاءنا الاجتماعيين لن يكفوا عن بعثتهم الشرفية طالما لم ينالوا ذلك وقد حاولت نقل ذلك اليوم أيضا.

وأضاف الرئيس علييف أنني أبلغت في الوقت ذاته انه يكون من الأحسن إنشاء أرمينيا وأذربيجان معابر حدودية على الأساس الثنائي على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وقد تقدمنا بهذا الاقتراح وسلمنا اليوم رسميا وقد نُقل هذا الاقتراح فيما قبل عبر قنوات غير رسمية ولم يطرح عن جانب أرمينيا أي من المواقف.