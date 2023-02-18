الرئيس: يجب إنشاء نقاط تفتيش وعبور في كلا طرفي ممر زنكزور والحدود بين محافظة لاتشين وأرمينيا

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحفي له لقنوات تلفزيونية في ميونيخ في 18 فبراير إنهم على الأرجح يلزمهم وقت محدد بمناقشة مقترح إنشاء نقاط تفتيش وعبور عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان على الأساس الثنائي.

وتابع الرئيس علييف قائلا إن انطباعاتنا الأولية تشير إلى أن مقترحنا هذا يعتبر منطقيا سواء هل في أوروبا ام في أمريكا وذلك طبعا خطوة مهمة في تطبيع العلاقات بين البلدين أيضا. لأننا إذا نتحدث عن إعادة ترسيم الحدود فمن المستحيل ذلك بدون وجود نقاط تفتيش وعبور وإذا تحدثنا عن فتح الاتصالات وطرق المواصلات فالبتة من الضروري إنشاء مراكز تفتيش وعبور في كلا طرفي ممر زنكزور من جهة وفي الحدود بين محافظة لاتشين وأرمينيا في الوقت ذاته من جهة أخرى.