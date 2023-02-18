الرئيس إلهام علييف التقى بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميونخ

باكو، 18 فبراير، أذرتاج التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 18 فبراير في ميونيخ بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا ماريا شميد.

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