  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف التقى بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميونخ

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف التقى بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميونخ

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 18 فبراير في ميونيخ بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا ماريا شميد.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
    عقد اجتماع عام بشأن مسائل الأمن في جنوب القوقاز ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن
    الرئيس إلهام علييف يشارك في الاجتماع
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقنوات تلفزيونية في ميونيخ
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]
    لقاء ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء أرمينيا في ميونيخ
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٠]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "ليوناردو" في ميونيخ