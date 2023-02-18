الرئيس إلهام علييف: الأوضاع الجيوسياسية العامة تغيرت تماما بعد الحرب الروسية الأوكرانية

باكو، 18 فبراير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع العام المنعقد في 18 فبراير اليوم في ميونيخ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في موضوع "هل تجاوز الجبال؟ إقامة الأمن في جنوب القوقاز" إن الأوضاع الجيوسياسية العامة قد تغيرت تماما بعد الحرب الروسية الأوكرانية ولكنها لم تؤثر مباشرا على أذربيجان.

وقال الرئيس علييف انني يسعني القول بأن الأوضاع لم تؤثر علينا مباشرا ولكن الأوضاع الجيوسياسية العامة قد تغيرت تماما.

وأضاف الرئيس علييف أننا على الأرجح لن نعود إلى الآونة السابقة قبل الحرب الروسية الأوكرانية.