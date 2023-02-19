  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و689

    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٣]
    تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و689

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفا و689 شخصا.

    جاء ذلك في تصريح أدلى به سيزر من مركز تنسيق "آفاد" في العاصمة أنقرة، السبت، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

    وأوضح سيزر أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء غد الأحد.

    وتابع: "ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ".

    ولفت إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

    وأوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولارا) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيرا إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

    من جهته أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص.

    وأوضح في تصريح من مركز التنسيق التابع لـ"آفاد" بولاية هطاي، أن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفا و859 شخصا.

    وأشار إلى استكمال علاج 13 ألفا و612 شخصا.

    وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢٢:٥‎٣]
    وصول150 طائرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال منذ 6 فبراير
    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٠١]
    الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يدعو الى تعديل النظام المالي العالمي
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٦]
    "آفاد" التركية: ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و642
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٦]
    تركيا: إنقاذ 3 أشخاص بعد 296 ساعة من الزلزال