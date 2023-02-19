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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: نرحب بمحادثات "صيغة تبيليسي"

    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف: نرحب بمحادثات

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    اقترحت هذا رسميا في لقائي (مع رئيس وزراء أرمينيا) المنعقد اليوم (18 فبراير) بحضور وزير الخارجية بلينكين. سننتظر الرد من أرمينيا.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حوار متلفز مع القنوات التلفزيونية في ميونيخ في 18 فبراير.

    قال الرئيس علييف ان جلسة النقاش اليوم بحضور رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي قد تتطرق الى "صيغة تبيليسي" للمحادثات الارمينية الأذربيجانية، واصفا إياه بأمر طبيعي مضيفا ان الجانب الاذربيجاني يرحب بهذه الصيغة. كما زاد الرئيس علييف ان هذه المسألة قد نوقشت اثناء زيارته الى جورجيا. تتردد أرمينيا في حسم هذه المسألة. اعتبر الرئيس علييف ان القرار بهذا الشأن يكون عادلا.

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