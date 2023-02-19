إلهام علييف: وأخيرا، قد يبدأ نوع من التعاون بين البلدان الثلاثة في جنوب القوقاز

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

لم تكن من المقرر في البداية مشاركة رئيس وزراء أرمينيا في اللقاء. لان البرنامج الاولي الذي قدم لي لم يتضمن اسمه بين المشاركين.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حوار متلفز مع القنوات التلفزيونية في ميونيخ في 18 فبراير.

قال الرئيس إلهام علييف ان رئيس وزراء أرمينيا قرر ليلة أمس المشاركة في اللقاء، مشيدا بهذا القرار. أوضح الرئيس علييف: "أخيرا قد يبدأ نوع من التعاون بين البلدان الثلاثة في جنوب القوقاز."