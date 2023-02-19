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    الرئيس إلهام علييف: الظروف الجيوسياسية الجديدة تعطي أذربيجان بعض الميزات في مشاريع طرق المواصلات

    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف: الظروف الجيوسياسية الجديدة تعطي أذربيجان بعض الميزات في مشاريع طرق المواصلات

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    أعطت الظروف الجيوسياسية الجديدة أذربيجانَ بعض الميزات في مشاريع طرق المواصلات.

    أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

    أوضح الرئيس أن أذربيجان استثمرت أموالها في مشاريع النقل المعاصرة واللوجستية وانشاء البنية التحتية على مدى سنوات طويلة، مضيفا ان تغيير اتجاه نقل البضائع من آسيا المركزية الى أوروبا لمروره عبر أراضي أذربيجان يخلق فرصا إضافية.

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