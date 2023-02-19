أذربيجان: 14 حالة إصابة بكورونا في 19 فبراير

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

سجلت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و20 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 19 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و352 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و124 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و103 مريض منهم ويستمر علاج 125 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 764 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و513 ألف و868 فحص طبي.