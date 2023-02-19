الرئيس الأذربيجاني: عبارة "ناغورنو قره باغ" فاقدة المصداقية

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ان عبارة "ناغورنو قره باغ" (ترجمتها: قره باغ الجبلية) فقدت مصداقيتها منذ زمن.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس علييف في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير.

أوضح الرئيس علييف ان هذه العبارة تتضمن كلمة روسية (وهي ناغورنو أي جبلية)، ولا يوجد في أذربيجان كيان اداري اسمه ناغورنو قره باغ (او قره باغ الجبلية). في هذا السياق، طلب الرئيس إلهام علييف من الشركاء ان يحترموا سيادة أذربيجان ودستورها ويسموا هذه المنطقة التي يسكنها السكان الأرمن أيضا) باسمها الحقيقي وهو "منطقة قره باغ الأذربيجانية".