أذربيجان: تطعيم 172 جرعة من لقاح كورونا في 19 فبراير

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 172 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 38 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و42 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 85 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و7 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و947 الف و36 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و618 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و388 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و521 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و509 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.