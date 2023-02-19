الرئيس: يرفض البعض الرضوخ للوقائع الجديدة في المنطقة، لكنهم سيضطرون للرضوخ لها

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

تغير الوضع في منطقتنا جذريا بعد الحرب القراباغية الثانية. ظهرت الوقائع الجديدة، ويجب علينا ان نكون جاهزين لنزيد من تعزيز موقفنا في هذه الوقائع.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس علييف في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير.

في رده على سؤال عن الأمن في جنوب القوقاز، قال الرئيس ان المناقشات في جلسة اليوم أظهرت مرة أخرى ان البعض لا تريد الرضوخ لهذه الوقائع الجديدة، لكنهم سيضطرون للرضوخ لها في نهاية المطاف. أوضح الرئيس "اننا نعيش في العالم الواقعي وان العمليات الجارية في منطقتنا، بالتأكيد، تتطلب رؤى جديدة".