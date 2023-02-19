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    الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يدعو الى تعديل النظام المالي العالمي

    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٠١]
    الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يدعو الى تعديل النظام المالي العالمي

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة قادة الدول والحكومات للاتحاد الافريقي في اديس ابابا عاصمة اثيوبيا ان النظام المالي العالمي الحالي لا يخدم مصالح البلدان النامية ويجب تعديله.

    وأوضح ان النظام المالي العالمي مختل وغير عادل ويحرم البلدان النامية من تخفيف أعباء الديون.

    وناشد الأمين العام لتحول جذري في الهيكل المالي العالمي، وأضاف: "إن القلب النابض لهذا النظام - كل قرار وآلية وعملية - يجب أن تتمحور حول احتياجات البلدان النامية".

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