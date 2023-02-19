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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: لم نسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شئوننا الداخلية ولن نسمح به

    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٣٢]

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    فيما يتعلق بموقف أذربيجان فهو واضح ولا لبس فيه.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير.

    قال الرئيس انه أعلن موقف أذربيجان في اللقاءات المغلقة وتصريحاته الرسمية، مضيفا انه أعلنه في اللقاء الذي انعقد اليوم بمبادرة وزير الخارجية الامريكية بلينكين، مشيرا الى "اننا نؤيد العدالة. لم نسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شئوننا الداخلية ولن نسمح به. قره باغ هي أذربيجان! قلت هذا قبل الحرب. واليوم لا أقوله انا فقط بل يقوله العالم برمته ويراه".

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