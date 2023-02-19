الرئيس إلهام علييف: أرمن قره باغ مواطنو أذربيجان

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

أرمن قره باغ مواطنو أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير.

أوضح الرئيس إلهام علييف ان ارمن قره باغ مواطنو أذربيجان ويشكلون فيها الأقلية. أذربيجان بلد متعدد القوميات. وتتمتع جميع الأقليات في أذربيجان بالحقوق والامتيازات المتساوية الى جانب الحقوق الثقافية واللغوية وغيرها. يضمن امنها.