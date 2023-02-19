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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: مستعدون لبدء التواصل الفعلي مع ممثلي الطائفة الارمينية لقره باغ

    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢٢:٠٢]
    الرئيس الأذربيجاني: مستعدون لبدء التواصل الفعلي مع ممثلي الطائفة الارمينية لقره باغ

    باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

    نحن مستعدون لبدء التواصل فعلا مع ممثلي الطائفة الارمينية لقره باغ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير.

    أضاف الرئيس : "قلت هذا لنظيري الأرميني في حضور وزير الخارجية بلينكن اليوم. لكن يمكننا بدء هذه العملية الا بعد مغادرة روبين فاردانيان، مواطن روسيا والاوليغارش المجرم الذي اشتغل بتبييض الأموال في أوروبا، أراضي أذربيجان."

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