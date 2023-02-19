زيادة في تصدير الشاي من أذربيجان

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

صدّرت أذربيجان 70.62 طن من الشاي في يناير هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الشاي المصدّر تشكل 613 مليون دولار امريكي.

يجب الذكر ان قيمة الشاي المصدر في العام الماضي كانت 267 مليون دولار (وزنه الاجمالي 37 طن).