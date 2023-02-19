الرئيس يشير الى وجود عدة منصات لمناقشة تطبيع العلاقات بين أذربيجان وارمينيا

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

توجد عدة منصات لمناقشة مسائل تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير.

وأوضح الرئيس ان أحد هذه المنصات يسمى بصيغة بروكسل. وأكدنا مرة أخرى تأييدنا للعملية اثناء لقائي مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أمس. واليوم ناقشنا صيغة بروكسل كمنصة ثلاثية في اللقاء الثلاثي الذي نظمه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن اليوم. اعتقد ان الجميع يفهمون ان هذه المنصة صيغة ثلاثية تضم الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا فقط."