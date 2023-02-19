الرئيس الأذربيجاني: مجموعة منسك احيلت الى التقاعد وهي غير موجودة بالفعل

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

قد أحيلت مجموعة منسك الى التقاعد وهي غير موجودة بالفعل.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الجلسة العامة في موضوع "تجاوز الجبال؟ بناء الامن في جنوب القوقاز" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير.

وأوضح الرئيس "ان مجموعة منسك احيلت الى التقاعد وهي غير موجودة بالفعل، لعلها موجودة على الورق. لا يزال الرؤساء السابقون في مجموعة منسك، التي لم تسفر عن أي نتيجة خلال 28 عاما، يملكون بعض الأدوات للتأثير على الوضع. لذلك، لنا منصة منظمة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والآن الاتحاد الأوروبي".

أشار الرئيس إلهام علييف الى ان حكومة فرنسا لا توجد في هذه المنصة بسبب موقفها المنحاز الى الأرمن. أوضح الرئيس قائلا : "هذا واضح أيضا. لا يسمح لك بالانحياز الى طرف ما اذا كنت وسيطا."