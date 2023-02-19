وصول150 طائرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال منذ 6 فبراير

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

وصلت إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية حتى اليوم 150 طائرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال، وتوزعت بواقع 59 طائرة إلى مطار دمشق و49 طائرة إلى مطار حلب و42 طائرة إلى مطار اللاذقية.

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مدير مؤسسة الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور قوله اليوم أن المساعدات الإغاثية التي حملتها الطائرات تضمنت المواد الغذائية والبطانيات والخيم والتجهيزات الطبية والأدوية وفرق الإنقاذ ومعدات وتجهيزات للبحث والكوادر الطبية.

إن أكثر عدد الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى سوريا أرسلت من قبل دولة الامارات العربية المتحدة (58 طائرة).