تكريم اللاعبين البرازيليين بكأس AGF Trophy في جمباز القفز ترامبولين في باكو

باكو، 19 فبراير (أذرتاج)

تم تكريم اللاعب رايان دوترا واللاعبة اليسي قوميس بكأس AGF Trophy تقديرا لجمعهما اعلى النقاط في منافسات كأس العالم جمباز القفز ترامبولين التي انطلقت في ملعب باكو للجمباز في 18 فبراير.

شارك في المنافسات 62 لاعبا من 16 بلدا (مصر والبرازيل وبلغاريا وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيران وكازاخستان ولاتفيا وبولندا والبرتغال واسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الامريكية) في البرنامجين الفردي والمتزامن.

بدأت رياضة جمباز الترامبولين تتطور منذ نهاية عام 2013. واستضافت باكو منافسات كأس العالم لهذا النوع الرياضي للمرة السادسة.