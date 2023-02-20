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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 20 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

    أورو EUR 1 1.8165

    دولار أسترالي AUD 1 1.1712

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3293

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0941

    كرون دنماركي DKK 1 0.2439

    لاري جورجي GEL 1 0.6449

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

    دولار كندا CAD 1 1.2611

    دينار الكويت KWD 1 5.5484

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3839

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0927

    جنيه مصري EGP 1 0.0556

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0909

    كرون النرويج NOK 1 0.1654

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3817

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2626

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2722

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

    دولار تايوان TWD 1 0.056

    ليرة تركيا TRY 1 0.0901

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611

    كرون التشيك CZK 1 0.0766

    يوان الصين CNY 1 0.2477

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0454

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4798

    كرون السويد SEK 1 0.1627

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8388

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1313

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.268

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2155

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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