وفاة ضابط أذربيجاني في ظروف غير قتالية

باكو، 20 فبراير، (أذرتاج) توفي ضابط الجيش الاذربيجاني المقدم اغايف وقار شُمشاد أوغلو (من ميلاد 1978) بسبب احتشاء عضلة القلب الحاد، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع. تعرب وزارة الدفاع الأذربيجانية عن حزنها ومواساتها لأسرة وذوي الضابط سائلة الله تعالى الصبر والسلوان لهم! الله يرحمه!

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