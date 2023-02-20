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    فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٠]

    باكو، 20 فبراير، أذرتاج

    تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية فعالياتها غير المنقطعة الرامية إلى كشف وإنقاذ محتجزين من تحت الأنقاض وكذلك إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

    وقالت الوزارة في بيان إن فرق الطوارئ الأذربيجانية التي تؤدي الخدمات بتفان عظيم في أصعب مناطق تضررا بمدينة قهرمان مرعش تمكنت من كشف وإنقاذ 53 شخصا على قيد الحياة وانتشال جثث 780 شخص متوفى إلى الحين وسلمتهم إلى الجهات ذات الصلة.

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    فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ أنقذت 53 شخصا وانتشلت 780 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل