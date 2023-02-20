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    اندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود الأفغانية الباكستانية

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٠]
    اندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود الأفغانية الباكستانية

    باكو، 20 فبراير، (أذرتاج)

    اندلعت اليوم اشتباكات مسلحة في المعبر الحدودي "تورهام" على الحدود الأفغانية الباكستانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات نشرتها جريدة "هشت صبح" نقلا عن مصادر في إقليم ننكرهار الأفغانية.

    يذكر أن الاشتباكات بين عناصر "طالبان" وحرس الحدود الباكستاني لا تزال مستمرة منذ صباح اليوم.

    كتبت صحيفة "داون" أن الطلقة الأولى أطلقت من قبل أفغانستان. سبب الحادث غير معروف. لا توجد معلومات عن الضحايا حتى الآن.

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