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    أذربيجان يصدر 41.5 ألف طن من الميثانول

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
    أذربيجان يصدر 41.5 ألف طن من الميثانول

    باكو، 20 فبراير، (أذرتاج)

    صدر البلد 41.5 ألف طن من الميثانول بقيمة 8.4 مليون دولار خلال يناير من العام الحالي، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية.

    يذكر أن البلاد صدرت 37.2 ألف طن من الميثانول بقيمة 11.9 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2022.

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